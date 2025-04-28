Долги и потеря работы: как сейчас живет Жанна Агузарова

Исполнительница редко появляется в публичном пространстве из-за своей закрытости

После нескольких лет затворничества певица Жанна Агузарова снова стала появляться в медийном пространстве. Например, в прошлом году она выступила в шоу у Андрея Малахова и, по слухам, спела на мероприяти у Ксении Собчак. Стало известно, как сейчас живет эпатажная артистка.

Что происходит с Жанной Агузаровой

По сообщениям СМИ, знаменитость накопила солидные долги по коммунальным платежам в России. Она отказывалась оплачивать квитанции Фонду капитального ремонта, в результате чего компания была вынуждена обратиться в суд. 17 апреля с нее взыскали задолженность, сумма которой не раскрывается.

Почему Агузарова не выступает в России

В последнее время все мероприятия с участием знаменитой артистки оказались в стопе. Своих музыкальных проектов у нее нет, и заказов на звезду также немного. Организаторы утверждают, что Агузарова в последнее время стала "совсем неадекватной", из-за чего многие отказываются с ней работать.

К примеру, Жанна может резко увеличить ценник вдвое, а после также стремительно отказаться от выступления. Недавно она уволила своего продюсера и стала работать в одиночку. Ее родственники говорят, что у певицы "проблемы со здоровьем".

Где сейчас живет Агузарова

На данный момент до конца неизвестно, в какой стране находится исполнительница. По одной информации, она пребывает в США – у нее есть, как минимум, одна квартира в Лос-Анджелесе.

Также у артистки имеется недвижимость в Москве. Некоторые источники утверждают, что в последнее время она стала проводить там больше времени.