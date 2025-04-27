Лолита призналась, что ей нравятся мужчины с криминальным прошлым

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Одна из самых эпатажных исполнительниц старой гвардии Лолита Милявская откровенно рассказала о своих предпочтениях в амурных делах, признавшись, что особенно ей симпатичны мужчины, у которых за плечами криминальное прошлое. По ее словам, именно такие представители сильной половины человечества всегда вызывали у нее настоящий интерес и сильные чувства.
Артистка подчеркнула, что все прочие поклонники казались ей скучными и неприятными. Она добавила, что даже один из ее бывших супругов, к которому она испытывала глубокую привязанность, был связан с криминальной сферой.
Несмотря на суровый нрав этих мужчин, Лолита уверена, что именно они были достойны ее внимания и дарили настоящие чувства. Она также с иронией отметила, что ранее таких людей называли бандитами, а теперь – бизнесменами.
Противник готов решиться на крайние меры
О трагическом инциденте стало известно сегодня утром, 25 апреля