Лолита призналась, что ей нравятся мужчины с криминальным прошлым

Лолита рассказала, что ей нравятся мужчины с криминальным прошлым
Лолита. Фото: Феликс Грозданов/"Утро.ру"
Артистка любит испытывать яркие эмоции

Одна из самых эпатажных исполнительниц старой гвардии Лолита Милявская откровенно рассказала о своих предпочтениях в амурных делах, признавшись, что особенно ей симпатичны мужчины, у которых за плечами криминальное прошлое. По ее словам, именно такие представители сильной половины человечества всегда вызывали у нее настоящий интерес и сильные чувства.

Артистка подчеркнула, что все прочие поклонники казались ей скучными и неприятными. Она добавила, что даже один из ее бывших супругов, к которому она испытывала глубокую привязанность, был связан с криминальной сферой.

Несмотря на суровый нрав этих мужчин, Лолита уверена, что именно они были достойны ее внимания и дарили настоящие чувства. Она также с иронией отметила, что ранее таких людей называли бандитами, а теперь – бизнесменами.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
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