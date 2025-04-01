Нарколог заявил о повреждении мозга у Волочковой из-за алкоголизма

Артистка давно отрицает свою зависимость

Врач-нарколог Василий Шуров, который недавно взял интервью у Анастасии Волочковой, заявил, что знаменитая балерина имеет целый букет различных диагнозов. Он напомнил, что на его попытку открыто поговорить о зависимости артистка буквально набросилась на него с оскорблениями, что говорит о тяжелой степени алкоголизма.

Медик отметил, что не может озвучить точный диагноз Волочковой, поскольку она не проходила специализированные тесты и он не является ее лечащим врачом. Однако внешние признаки говорят о том, что звезда имеет серьезные повреждения мозга из-за пагубного пристрастия, поскольку у нее совершенно отстутствует критическое мышление.

"Анастасия чрезвычайно агрессивна и раздражительна, оскорбляет всех вокруг, естественно с элементами благодушного бреда величия. Как она великая, а все ей завидуют. Это обычная защита алкоголиков", – признался специалист.

По его словам, сейчас зависимость Волочковой находится в тяжелой степени. Благодаря тому, что ее физическое здоровье было очень крепким, оно не сильно пострадало. Однако алкоголь нанес удар по умственным способностям балерины и ее ментальности.