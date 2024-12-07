Стало известно, сколько зарабатывает певица Линда на корпоративах

Раскрыт многомиллионный гонорар певицы Линды
Певица Линда. Фото: Polomoshnova84. Собственная работа/wikimedia.org
Звезда остается востребованной

Раскрыт размер гонораров певицы Линды, популярной в 90-х годах. Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что исполнительница, настоящее имя которой Светлана Гейман, продолжает выступать на приватных вечеринках и неплохо зарабатывает. По его словам, знаменитость выборочно принимает предложения о концертах на корпоративах, где за одно выступление получает от 3 до 7 миллионов рублей.

Артистка, чья карьера началась еще в начале 90-х, остается востребованной благодаря своему уникальному стилю и узнаваемым хитам. Ее выступления привлекают внимание не только поклонников прошлого века, но и новую аудиторию, интересующуюся атмосферной музыкой.

В прошлом году знаменитость отметила 30-летие своей творческой деятельности. Этот юбилей стал подтверждением ее статуса культовой певицы, чье творчество продолжает вызывать интерес спустя десятилетия. Несмотря на редкость выступлений, ее имя по-прежнему ассоциируется с качественной и оригинальной музыкой.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник

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