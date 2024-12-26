Назван гонорар певицы Карауловой

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Известный эксперт по звездной тусовке Сергей Дворцов сообщил в недавней беседе с журналистами, что певица и телеведущая Юлианна Караулова сейчас получает около 700 тысяч рублей за одно выступление.
По словам продюсера, гонорары девушки значительно выросли после того, как она стала более востребованной благодаря своему участию в различных телевизионных проектах и музыкальных шоу.
Разумеется, в первую очередь, речь идет о кресле ведущей в "Кто хочет стать стать миллионером?". Продюсер подчеркнул, что артистка фактически удвоила цены за свои выступления после получения новой работы на ТВ.
Караулова продолжает активно развивать свою карьеру, совмещая музыкальные проекты и работу на телевидении.
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