Названа сумма гонорара Гоши Куценко

Артист отлично зарабатывает

Журналистам удалось раскрыть, какие суммы платят знаменитому российскому артисту Гоше Куценко за выступление на частных вечеринках. Выяснилось, что звезда предлагает свои услуги по проведению такого рода мероприятий за сумму в 4,2 миллиона рублей.

Артист соглашается выступать только по готовым сценариям, это позволяет ему и устроителям вечеринки не беспокоиться о планировании программы.

В требованиях звезды к условиям работы есть несколько специфических моментов. Так, в его гримерке обязаны разместить утюг и гладильную доску, а также чай, кофе, молоко. Во время выступления на сцене должно стоять минимум 14 бутылок воды.

Артист соглашается работать как самостоятельно, так и в составе команды музыкантов. В последнем случае организаторам придется раскошелиться на более внушительную сумму.