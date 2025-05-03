Андрей Малахов секретом своей молодости назвал уход за кожей

Андрей Малахов раскрыл секрет своей молодости
Андрей Малахов. Фото: соцсети
Шоумен выглядит прекрасно

Андрей Малахов снова удивил поклонников своим безупречным внешним видом. Шоумен опубликовал селфи, сделанное через зеркало, и поделился своим простым, но эффективным секретом молодости.

На фото он в роскошном халате и привычных очках, держит стильный телефон в таком же по цвету чехле. Судя по приглушенному свету, снимок был сделан вечером – как раз в момент ухода за собой.

В подписи знаменитость отметил, что главный его секрет – это регулярность: он ухаживает за кожей каждое утро и вечером.

Однако, вероятно, дело не только в кремах: судя по подтянутой фигуре, телеведущий явно следит за питанием и активно занимается спортом. Он выглядит свежо, бодро и моложе своих лет, что снова вызвало волну восхищения в комментариях.

Фанаты убеждены: шоумен – пример того, как внимательное отношение к себе и дисциплина творят чудеса.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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