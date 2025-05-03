Богатырев рассказал, как переносит разлуку с женой Арнтгольц

Богатырев рассказал, как переносит разлуку с женой Арнтгольц
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц. Фото: соцсети
Артист поделился личным опытом

Любимец российских зрителей Марк Богатырев рассказал о трудностях, с которыми сталкивается в семейной жизни. Звездный артист признался, что из-за профессии им с возлюбленной, актрисой Татьяной Арнтгольц, нередко приходится надолго расставаться.

По словам знаменитости, он тяжело переносит разлуки, хоть и старается с этим смириться. Звезда нашумевшего кинопроекта "Кухня" отметил, что не может запретить супруге работать, как и она не запрещает ему сниматься, ведь это часть их общего пути и неизбежные особенности актерской профессии.

Актер признался, что тема частых расставаний вызывает у него внутренние переживания. Иногда он начинает задумываться о своих поступках и испытывает чувство вины, особенно когда надолго оказывается вдали от семьи.

Тем не менее, артист старается видеть в ситуации и положительные стороны. Он рассказал, что в такие периоды полностью сосредотачивается на общении с сыном, и именно это помогает ему справляться с одиночеством.

Источник: WomanHit ✓ Надежный источник

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