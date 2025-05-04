Уехавшая из России звезда "Кухни" похвасталась телом в бикини

Знаменитость показала подтянутый живот и стройные ноги

Актриса Мария Горбань, которая прославилась после выхода сериала "Кухня", решила провести несколько месяцев за границей, пока в Москве не наладится погода. В последнее время знаменитость сменила несколько локаций, поскольку сейчас у нее есть дом на популярном курорте.

В социальных сетях артистка активно делится подробностями жизни на Шри-Ланке. Она часто проводит время на пляжах, поэтому и снимков в купальнике на странице Марии тоже достаточно. К примеру, не так давно она показала свою фигуру в зеленом бикини.

Горбань предстала на снимке в раздельном купальном наряде на завязках, который подчеркивал ее стройное тело, подтянутый живот и длинные ноги. В качестве аксессуаров к пляжному костюму она выбрала шляпу с большими полями и юбку-парео.

Звезда "Кухни" признавалась в интервью, что поддерживать стройную фигуру ей не сложно благодаря генетике. Но, несмотря на природные данные, она всегда следит за своим питанием и активно занимается спортом.