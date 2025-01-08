Варум наотрез отказалась фотографироваться с фанатами

Варум наотрез отказалась фотографироваться с россиянами
Анжелика Варум. Фото: We are All from ONE clay. Leonid Agutin and Angelica Varum - We are All from ONE clay/ wikimedia.org
Знаменитость четко обозначила свою позицию

Популярная российская исполнительница Анжелика Варум неожиданно включила в свой райдер запрет на фотографии с поклонниками. Российские зрители продолжают любить артистку, но теперь лишены возможности получить заветный снимок с кумиром.

Сообщается, что певица отказалась от съемок с посторонними, ссылаясь на меры предосторожности из-за Covid-19.

Кроме того, по информации источника, за выступление на корпоративе знаменитая артистка берет 4 миллиона рублей (около 40 тысяч долларов). В ее райдере прописан запрет на любые съемки концерта без предварительного согласования с менеджером.

Также певица выдвигает особые требования к условиям проживания. Для нее необходимо забронировать номер класса люкс, в котором отсутствуют ковровое покрытие, пуховые одеяла и посторонние запахи. Звезда предпочитает заказывать еду в номер, поэтому от организаторов требуется обеспечить депозит на питание.

В гримерке артистки должны находиться четыре бутылки воды и одна бутылка коньяка. Все эти жесткие детали райдера подтверждают репутацию артистки как звезды, привыкшей к весьма высокому уровню комфорта.

К слову, ранее стало известно о требовании запретить концерты Леонида Агутина. Также недовольные активисты требуют отказаться от выступлений творческого объединения "Квартет И".

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
По теме

Центробанк выступил с предупреждением для россиян перед 2025 годом

Инфляционное давление на народ усиливается

"Побуждает Россию": ядерный план Пентагона вызвал ужас в США

Мир все ближе к катастрофе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей