Варум наотрез отказалась фотографироваться с фанатами

Знаменитость четко обозначила свою позицию

Популярная российская исполнительница Анжелика Варум неожиданно включила в свой райдер запрет на фотографии с поклонниками. Российские зрители продолжают любить артистку, но теперь лишены возможности получить заветный снимок с кумиром.

Сообщается, что певица отказалась от съемок с посторонними, ссылаясь на меры предосторожности из-за Covid-19.

Кроме того, по информации источника, за выступление на корпоративе знаменитая артистка берет 4 миллиона рублей (около 40 тысяч долларов). В ее райдере прописан запрет на любые съемки концерта без предварительного согласования с менеджером.

Также певица выдвигает особые требования к условиям проживания. Для нее необходимо забронировать номер класса люкс, в котором отсутствуют ковровое покрытие, пуховые одеяла и посторонние запахи. Звезда предпочитает заказывать еду в номер, поэтому от организаторов требуется обеспечить депозит на питание.

В гримерке артистки должны находиться четыре бутылки воды и одна бутылка коньяка. Все эти жесткие детали райдера подтверждают репутацию артистки как звезды, привыкшей к весьма высокому уровню комфорта.

К слову, ранее стало известно о требовании запретить концерты Леонида Агутина. Также недовольные активисты требуют отказаться от выступлений творческого объединения "Квартет И".