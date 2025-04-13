Сябитова рассказала, с какими мужчинами не стоит заводить роман

Сябитова рассказала, с какими мужчинами не стоит заводить роман
Роза Сябитова. Фото: соцсети
Телесваха предостерегла россиянок

Телеведущая и эксперт по отношениям Роза Сябитова предостерегла женщин от связи с мужчинами, у которых есть криминальное прошлое. Телесваха уверена, что такие отношения часто таят в себе угрозу и приводят к болезненным последствиям.

Особую опасность, по словам звезды, представляют те, кто отбывал срок за мошенничество. Она уверена: эти люди – тонкие психологи и умеют убедительно говорить именно то, что женщинам хочется услышать. Манипуляции и красивые обещания их главный инструмент. Однако, как бы ни выглядел такой мужчина, судимость говорит сама за себя: жизнь с ним вряд ли будет легкой, а брак счастливым.

Сябитова также добавила, что девушки из благополучных семей, с правильными ценностями, скорее всего, не окажутся в таких отношениях. По ее словам, чаще всего на мужчин с тюремным прошлым обращают внимание женщины с внутренними травмами и заниженной самооценкой.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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