Джессику Альбу заподозрили в новом романе после развода

Фотографы застукали парочку на вечеринке после "Оскара"

Недавно разведенная Джессика Альба, вероятно, полностью отошла от разрыва с мужем Кэшем Уорреном. 43-летнюю актрису заметили в компании 35-летнего стендап-комика Алекса Эдельмана, когда они выходили вместе с вечеринки Vanity Fair после церемонии вручения премии "Оскар".

По сообщениям СМИ, в этот момент юморист нежно приобнял артистку и накинул на нее пиджак. Утверждается, что на вечере большую часть времени они провели вместе.

Ранее Альбу замечали в компании 32-летнего Льюиса Пуллмана, звезды сериала "Внешние пределы", сына актера Билла Пуллмана, что тоже породило слухи об их романе. До этого ее видели вместе с Остином Батлером, исполнителем роли Элвиса в недавней биографической картине о певце.

Официально Джессика рассталась с супругом в конце декабря. Хотя им предстоит поделить огромную сумму денег, источники уверяют, что развод будет "крайне дружественным".

Деньги Альбы приходят не только от ее громкой актерской карьеры, которая включает такие фильмы, как "Добро пожаловать в рай", "Хани" и "Город грехов". Но и от ее успеха в качестве основательницы Honest Company, которая занимается производством потребительских товаров. Компания оценивается примерно в 640 миллионов долларов.