Появились новые подробности неожиданного романа Мэрил Стрип и Мартина Шорта

Появились новые подробности неожиданного романа Мэрил Стрип и Мартина Шорта
Кадр сериала "Убийство в одном здании"
Знаменитости сблизились благодаря общей трагедии

Оскароносная актриса Мэрил Стрип почти два года назад удивила общественность новостью о своем разводе спустя 45 лет брака. Тогда многие шептались, что причиной такого решения стала новая влюбленность артистки в своего коллегу по сериалу "Убийство в одном здании" Мартина Шорта. Сама знаменитость все слухи отрицала, уверяя, что они просто очень хорошие друзья, однако правда все же всплыла наружу.

Источники говорят, что Стрип и Шорт вместе больше года. Роман между ними на съемочной площадке произошел неожиданно и застал обоих врасплох.

"Мэрил не могла не влюбиться в Мартина. Он джентльмен, он заставляет ее смеяться и является всесторонне позитивным человеком. Ей нравится находиться рядом с ним", – рассказал знакомый.

По его словам, на момент внезапных чувств ни Мэрил, ни Мартин не были в поисках отношений. Сообщается, что друзья, родственники и дети артистов полностью одобряют их роман и считают, что они замечательно смотрятся вместе.

Как указывают журналисты, 75-летняя Стрип рассталась с мужем еще в 2017 году, хотя не спешила официально оформить развод. Ее первый избранник скончался от онкологии в 1978 году. Шорт овдовел в 2010 году – его супруга скончалась от рака яичников. Источники утверждают, что благодаря схожим переживаниям они и смогли найти общий язык, передает женский журнал "Клео.ру".

Источник: Page Six

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