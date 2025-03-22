Куклачев дал совет одиноким россиянкам

Куклачев дал совет одиноким россиянкам
Юрий Куклачев. Кадр: соцсети
Многие представительницы прекрасной половины человечества никак не могут найти свою любовь

Юрий Куклачев дал дельный совет одиноким дамам, подчеркнув, что не стоит искать принца, а лучше самостоятельно создавать свое счастье. Народный артист РСФСР отметил, что успех в отношениях зависит не от статуса партнера, а от совместного пути, который пара проходит вместе.

Легендарный дрессировщик напомнил известную фразу о том, что если женщина хочет быть женой генерала, то ей стоит выйти замуж за лейтенанта.

Знаменитость привел в пример свою супругу Елену, которая вышла за него, когда он был всего лишь бедным студентом. По словам звезды, вторая половинка посвятила ему жизнь, не зная, что в будущем он станет знаменитым артистом.

По мнению артиста, главное в отношениях – не ожидания, а поддержка и совместное развитие. Он призвал представительниц прекрасной половины человечества не гнаться за статусными мужчинами, а строить крепкие семьи на доверии и любви.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник

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