Кудрявцева рассказала, сколько лет не была в метро

Кудрявцева рассказала, сколько лет не была в метро
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети
Звезда живет роскошной жизнью

Звезда телевидения и социальных сетей Лера Кудрявцева впервые за 20 лет спустилась в метро. Об этом она рассказала, делясь впечатлениями от прогулки по новогодней Москве вместе с мужем Игорем Макаровым и шестилетней дочерью Машей. Влюбленные решили показать наследнице праздничный центр столицы, включив в маршрут Красную площадь, поездку на метро и на троллейбусе.

Для девочки это путешествие стало первым опытом поездки на подземном транспорте, а для самой Кудрявцевой – возможностью вспомнить прошлое. Звезда отметила, что ей давно не доводилось кататься на метро или троллейбусе, и она с удовольствием вернулась к этим воспоминаниям из юности.

Звездная мамочка назвала прогулку частью "культурной программы" для дочери и добавила, что поездка принесла девочке много положительных эмоций.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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