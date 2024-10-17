Харламов объяснил, почему не может смотреть киноленты с участием собак

Юморист оказался очень сентиментальным

Известный шоумен и артист Гарик Харламов признался, что не может переносить киноленты с участием братьев наших меньших. Брутальный мужчина неожиданно заявил, что подобные картины вызывают у него сильнейший эмоциональный отклик, вплоть до слез.



Любимец публики признался, что особенно тяжело ему даются драмы, где собачки играют ключевые роли. В детстве его глубоко тронула пронзительная кинолента "Белый Бим Черное ухо", и с тех пор знаменитость старается избегать подобных историй.

Актер также признался, что не решился смотреть шедевр кинематографа "Хатико: Самый верный друг", опасаясь сильных эмоциональных переживаний. По его словам, он не хотел снова плакать из-за судьбы четвероногого героя. Для шоумена животные с трагической судьбой на экране – это слишком трогательная тема, и он предпочитает обходить такие киноленты стороной, зная, насколько они могут его растрогать.

Таким образом, любовь к братьям нашим меньшим и их преданность остаются важными темами для звезды и вызывают у него неподдельные эмоции.