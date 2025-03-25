Подруга рассказала подробности проблем Ковальчук с матерью Харламова

Все не так радужно, как пытаются представить звездные супруги

Близкие знакомые Екатерины Ковальчук всерьез переживают за ее состояние. Как рассказала одна из подруг актрисы, в последнее время девушка выглядит подавленной, и причиной этому, по мнению окружения, является непростое общение с матерью ее дорогого сердцу избранника Гарика Харламова.

По словам подруги, хотя молодая жена уверяет, что у нее со свекровью хорошие отношения и они почти как подруги, в действительности властная женщина оказывает на нее сильное давление. Все важные решения в семье якобы принимаются только при участии матери шоумена.

"Мы с девочками заметили, что она в последнее время начинает угасать", – отметила обеспокоенная приятельница.

Девушка призналась, что блондинка умеет за себя постоять, но в данном случае она не готова идти на конфликт. Причина проста – актриса действительно испытывает очень сильные чувства к артисту.

По словам подруги, девушка боится, что если у нее возникнут разногласия со свекровью, любимый муж встанет на сторону матери и уйдет. В редкие встречи с подругами актриса немного расслабляется и вспоминает, каково это – чувствовать себя свободной и без прессинга.

К слову, недавно Харламов честно рассказал о жизни с молодой женой.