Подруга рассказала подробности проблем Ковальчук с матерью Харламова

"Начинает угасать": всплыли подробности проблем Ковальчук с матерью Харламова
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: соцсети
Все не так радужно, как пытаются представить звездные супруги

Близкие знакомые Екатерины Ковальчук всерьез переживают за ее состояние. Как рассказала одна из подруг актрисы, в последнее время девушка выглядит подавленной, и причиной этому, по мнению окружения, является непростое общение с матерью ее дорогого сердцу избранника Гарика Харламова.

По словам подруги, хотя молодая жена уверяет, что у нее со свекровью хорошие отношения и они почти как подруги, в действительности властная женщина оказывает на нее сильное давление. Все важные решения в семье якобы принимаются только при участии матери шоумена.

 "Мы с девочками заметили, что она в последнее время начинает угасать", – отметила обеспокоенная приятельница.  

Девушка призналась, что блондинка умеет за себя постоять, но в данном случае она не готова идти на конфликт. Причина проста – актриса действительно испытывает очень сильные чувства к артисту.

По словам подруги, девушка боится, что если у нее возникнут разногласия со свекровью, любимый муж встанет на сторону матери и уйдет. В редкие встречи с подругами актриса немного расслабляется и вспоминает, каково это – чувствовать себя свободной и без прессинга.

К слову, недавно Харламов честно рассказал о жизни с молодой женой.

Источник: Telegram-канал "Свита Короля" • Требует проверки
По теме

На Западе яростно отреагировали на удар ВСУ по станции "Суджа"

Киевский режим переходит все границы

Сомнительные картины в личной комнате Зеленского вызвали хохот россиян

Люди высмеяли агрессивное творчество, на которое глава Украины смотрит каждый день перед сном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей