Собчак объяснила слова о том, что "народ не имеет отношения к моде"

"Блондинка в шоколаде" продолжает эпатировать публику

Теледива и звезда Сети Ксения Собчак снова оказалась в центре скандала после заявления о том, что "народ к моде никакого отношения не имеет". После волны критики журналистка решила объясниться и уточнила, что не хотела никого оскорбить.

По словам знаменитости, она лишь пыталась подчеркнуть разницу между одеждой как элементом повседневности и настоящим модным искусством. Она сравнила это с кино: мол, есть массовые проекты, а есть фестивальные ленты, рассчитанные на узкую аудиторию.

Журналистка добавила, что под "простым народом" она вовсе не имела в виду только людей с невысоким доходом. По ее словам, даже обеспеченные звезды часто выглядят безвкусно, несмотря на возможности одеваться у лучших дизайнеров. При этом, как отметила блондинка, люди из глубинки иногда обладают удивительным чувством стиля, которое недоступно даже тем, кто считает себя элитой.

Ранее Ксения не раз позволяла себе резкие формулировки, вызывавшие возмущение общественности. На этот раз она попыталась таким образом сгладить негативный эффект.

К слову, недавно блондинка высмеяла первую леди США.