Собчак покинула Россию ради ужина с миллиардером Арно и Водяновой

Теледиву хорошо знают за границей

Ксения Собчак недавно посетила Дубай, где провела время на светском мероприятии в компании известных личностей. Теледива покинула родную страну, чтобы присутствовать на модном показе и гала-ужине, организованном ее подругой Натальей Водяновой.

На мероприятии "блондинка в шоколаде" встретилась не только с подружкой, но и с ее мужем, миллиардером Антуаном Арно. В своем аккаунте в соцсетях российская дива поделилась совместным снимком с парой.

После приятного вечера блондинка также показала, где остановилась в Дубае. Ее апартаменты впечатли роскошью: две спальни, просторная гостиная и терраса с панорамным видом на город. Такой выбор жилья подчеркнул статус российской знаменитости и ее любовь к комфорту.

Поездка в теплые края стала для россиянки не только возможностью насладиться светской жизнью, но и провести время в окружении влиятельных за Западе персон.