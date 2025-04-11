Прихожане в шоке: похороны Паши Техника завершились скандалом

Прихожане в шоке: похороны Паши Техника завершились скандалом
Паша Техник. Фото: соцсети
Блогера отправили в последний путь ярко и с шумом

В Москве завершилось прощание с рэпером Пашей Техником, который скончался в Таиланде после нескольких дней нахождения в коме. Похороны артиста завершились скандалом из-за огромного количества людей, которые захотели проводить покойного в последний путь.

По словам очевидцев, возле храма Апостолов Петра и Павла в Лефортово собралось не менее двух тысяч человек, большинство из которых – подростки. Утверждается, что многие из пришедших на церемонию находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Некоторые не стеснялись выпивать прямо возле храма, а на земле можно было обнаружить различные упаковки от сомнительных препаратов. Из-за происходящего к месту пришлось стянуть ОМОН.

В попытке пробраться к храму некоторые граждане стали перебираться через заборы – им препятствовали сотрудники полиции, которые забрасывали их снежками. Пластиковые ограждения не справлялись с количеством пришедших людей, из-за чего толпа выходила на проезжую часть.

Сообщается, что у одной из девушек при виде покойного Паши Техника случилась истерика. Охранникам пришлось выводить ее под руки, пока она громко плакала и кричала, едва стоя на ногах. Позже нервы не выдержали и у мужчины. Предположительно, они находились в неадекватном состоянии.

Некоторым из пришедших на похороны удалось забраться на церковь с заднего входа. Люди не давали спокойно отпеть Пашу Техника из-за постоянных кричалок, громкой музыки и беспорядков. Находящиеся внутри богомолицы были в шоке и признались, что храм буквально ходил ходуном – такого они никогда в жизни не видели.

После того, как тело покойного вынесли из храма, его близкие не смогли сдержать слез. Бывшая жена, отец и мать Техника разрыдались во время прощания. Артиста похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

Ранее в Сети появились фото Паши Техника в гробу.

Источник: соцсети
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