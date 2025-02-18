"Получили полный контроль": Навку развели мошенники

От ее лица злоумышленники начали пытаться обмануть россиян

Фигуристка Татьяна Навка стала жертвой мошенников. Об этом знаменитость сообщила в своих соцсетях.

Как известно, у спортсменки есть в распоряжении два аккаунта в запрещенной сети – первый создан для личных целей, где Навка делится подробностями своей жизни и общается с поклонниками. А второй деловой, в котором публикуются различные сведения о предстоящих ледовых шоу. Последний неожиданно был взломан злоумышленниками и стал использоваться в корыстных целях.

Как рассказала Навка, неизвестные с немецким IP-адресом получили полный контроль над аккаунтом. Она предупредила всех, что любая информация и просьбы на второй страничке – это попытка мошенников обмануть россиян.

"Они получили полный контроль над страницей и выдвигают мошеннические требования. Пожалуйста, будьте осторожны: не открывайте сообщения от нашего старого аккаунта и не переходите по ссылкам", – написала она.

Спортсменка указала, что вернуть контроль над тем аккаунтом ей так и не удалось. Поэтому пришлось создать второй для деловых целей.

Ранее Навка объяснила, почему приняла решение уйти из ледовых постановок Авербуха.