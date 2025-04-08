"Время лечит": Навка рассказала о жизни Чернышева после смерти Заворотнюк

Спортсмен полностью посвятил себя воспитанию дочери

Татьяна Навка в недавнем интервью призналась, что состояние Петра Чернышева в последнее время ее беспокоит не так сильно, как несколько месяцев назад, когда он похоронил свою супругу Анастасию Заворотнюк. Не так давно спортсмен нашел в себе силы вернуться на лед и снова выступать перед публикой после перерыва.

По словам фигуристки, сейчас ее партнер сосредоточил все силы на воспитании дочери, которая фактически стала для него основным смыслом жизни. Спортсмен даже разрешил девочке заняться фигурным катанием, хотя изначально был против этого.

"Я спокойна сейчас за Петю, все более-менее нормально. У него подрастает дочка, прекрасная Милаша, он занимается ее воспитанием. Ей нравится фигурное катание, она тоже приходит на каток. Он полностью погружен в ее жизнь и в работу, поэтому да, надеюсь, время лечит", – призналась Навка.

Она отметила, что считает Чернышева настоящим другом и надежным партнером, за которого благодарна судьбе.