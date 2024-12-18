Навка объяснила уход из ледовых постановок Авербуха

Спортсменка отметила, что хотела чего-то большего

Фигуристка Татьяна Навка рассказала, почему ушла из ледовых постановок Ильи Авербуха. Знаменитость утверждает, что всему виной ее непростой характер.

По словам спортсменки, во время учатия в проектах она поняла, что сама хочет быть начальницей и решать, какие роли будет исполнять. Назначения Авербуха ей категорически не нравились. Иногда ее задевало, что тренер назначал ее в постановки выборочно, из-за чего Навка обзывала его "Карабасом-Барабасом".

"Так как я овен, мне стало это неприятно. Я сказала: "А почему меня сюда берут, а туда не берут?"", – вспоминает она.

Фигуристка утверждает, что прекрасно понимает Авербуха – он был начальником спектаклей и сам решал, как они должны выглядеть. Но после того Татьяна поняла, что ей нужно идти своей дорогой.

Во время подготовки к своему первому ледовому шоу она невероятно нервничала и похудела на семь килограммов. При этом знаменитость не пыталась конкурировать со своим прошлым руководителем – она лишь хотела, чтобы ее дело тоже было успешным.