Виторган указал на важность фильмов об СВО для молодежи

Виторган сделал откровенное признание об СВО
Эммануил Виторган с сыном Максимом. Фото: соцсети
Артист указал на важные аспекты

Знаменитый советский и российский артист Эммануил Виторган сделал откровенное признание, высказавшись о значении военных фильмов, в том числе затрагивающих тему спецоперации.

По его мнению, такие киноленты крайне важны для молодежи, поскольку они помогают осознавать, что такое "хорошо", а что "плохо". Артист откровенно признался, что смотреть военные киноленты может быть тяжело и грустно, однако их роль в воспитании молодого поколения сложно переоценить.

Именитый актер считает, что кинематограф, касающийся тем военных конфликтов, должен оставаться в центре внимания, так как он формирует правильное восприятие истории и современности у зрителей. В особенности это касается тех, кто не сталкивался с ужасами войны лично.

Для молодежи военные ленты могут стать важным уроком, позволяя им лучше понять последствия конфликтов и научиться ценить мирное время, а также понимать, какие поступки совершать нельзя, и как стать героем.

К слову, ранее стало известно о тесной работе Екатерины Варнавы с украинцами.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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