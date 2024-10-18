Виторган указал на важность фильмов об СВО для молодежи

Артист указал на важные аспекты

Знаменитый советский и российский артист Эммануил Виторган сделал откровенное признание, высказавшись о значении военных фильмов, в том числе затрагивающих тему спецоперации.



По его мнению, такие киноленты крайне важны для молодежи, поскольку они помогают осознавать, что такое "хорошо", а что "плохо". Артист откровенно признался, что смотреть военные киноленты может быть тяжело и грустно, однако их роль в воспитании молодого поколения сложно переоценить.

Именитый актер считает, что кинематограф, касающийся тем военных конфликтов, должен оставаться в центре внимания, так как он формирует правильное восприятие истории и современности у зрителей. В особенности это касается тех, кто не сталкивался с ужасами войны лично.

Для молодежи военные ленты могут стать важным уроком, позволяя им лучше понять последствия конфликтов и научиться ценить мирное время, а также понимать, какие поступки совершать нельзя, и как стать героем.

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