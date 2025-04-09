Над блондинкой сгущают тучи

Певица Кристина Орбакайте оказалась в очень непростой ситуации. Поводом для серьезных переживаний стал призыв главы литовского правительства Гинтаутаса Палуцкаса, потребовавшего, чтобы артистка озвучила свою позицию по поводу спецоперации перед концертом в Вильнюсе. Однако, как считают в России, говорить вслух Орбакайте ничего не станет.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уверен: певица сознательно выберет молчание. Он подчеркнул, что уже три года следит за ее выступлениями и убежден – Кристина прекрасно понимает, что любое открытое заявление может поставить крест на ее возвращении в Россию. Именно это "страшное наказание" за откровенность останавливает артистку от громких заявлений.

Общественник отметил: если звезда решится осудить действия России, ее имя может сразу попасть в стоп-лист. Это значит потерю площадок, контрактов и всей аудитории внутри страны. Так что артистка вряд ли станет идти на такой риск.

Тем временем, певица продолжает активно выступать за границей, предпочитая не делать громких заявлений и сохраняя дистанцию от обсуждения конфликта России с соседним государством.