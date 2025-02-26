Ирина Шейк шокировала публику "голым" платьем и шапкой-ушанкой

Ирина Шейк шокировала публику "голым" платьем и шапкой-ушанкой
Ирина Шейк. Фото: соцсети
Звезда с русскими корнями выглядит потрясающе

Популярная манекенщица Ирина Шейк вновь привлекла внимание модной индустрии, появившись на подиуме праздничного показа бренда Dsquared2 в рамках Миланской недели моды. Супермодель с российскими корнями предстала в эффектном черном прозрачном платье, подчеркивающем ее стройную фигуру. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Образ дополнили босоножки на высоком каблуке, массивные серебряные серьги и необычный модный акцент – объемная меховая шапка-ушанка. Завершением стал стильный зеленый бомбер с яркой подкладкой, который добавил наряду контраста и дерзости.

Ирина Шейк на показе Dsquared2 в Милане. Фото: YouTube / @FFChannel_Official

Выход красотки на подиум вызвал восторг публики. Ее смелый и запоминающийся образ сразу же стал одной из самых обсуждаемых тем показа. Поклонники и модные критики, как всегда, отмечают безупречную подачу и уверенность, с которой модель представляет самые разные наряды.

К слову, ранее другая знаменитая модель шокировала публику фотографией с голой грудью.

Источник: The Voice Mag ✓ Надежный источник
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