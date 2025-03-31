Цыганова неожиданно вступилась за "отмененную" в России Пугачеву

Знаменитость уверена, что подвергать забвению артистку не стоит

Певица Виктория Цыганова, которая считает Аллу Пугачеву одной из виновниц того, что ей не удалось добиться большой популярности на эстраде, внезапно вступилась за Примадонну. Это произошло после того, как артистку вырезали из фильма "Ледокол" во время показа по ТВ.

Напомним, знаменитость появилась в кадре всего на мгновение, когда показывали календарик с ее изображением. Однако, учитывая репутацию звезды, телевизионные продюсеры посчитали, что ее лучше будет замазать.

Цыганова полагает, что такая мера была слишком радикальной. По ее мнению, руководство канала хотело избежать лишних дискуссий и пересудов, но вместо этого инцидент возымел обратный эффект. Люди обратили на это внимание, и в этоге все СМИ написали о случившемся.

"Не надо ее ни стирать, ни цензурить. Она – продукт своей эпохи. Некогда суперзвезда теперь предала Родину, живет в забвении на Кипре", – высказалась артистка.

Виктория полагает, что пример Пугачевой является очень показательным. И люди должны понимать, кем она была раньше, и кем стала сейчас. При этом ранее сама Алла Борисовна, проживающая за границей, в беседе с журналистами назвала себя патриоткой.