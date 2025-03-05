Пострадавшую в ДТП с Буйновым перевели в вип-палату

Пострадавшую в ДТП с Буйновым перевели в вип-палату
Александр Буйнов. Фото: АГН "Москва"
Женщине постепенно становится лучше

Сын пострадавшей воспитательницы после ДТП с Александром Буйновым рассказал, что его мать постепенно идет на поправку. В звенигородской поликлиннике, по его словам, ей особо не помогали – только положили в палату и наблюдали, пока женщину постоянно рвало. Сейчас же ее перевели в хорошую московскую больницу и разместили в отдельной вип-палате, назначая множество обследованний и анализов. 

Мужчина рассказал, что помог в этом Александр Буйнов. Он связался с семей, признав свою вину и указав, что готов оплатить лечение и реабилитацию, если она потребуется. По словам сына пострадавшей, последний телефонный разговор с артистом у него был вполне душевный. Хотя он и не знает, насколько знаменитость был честен в своих словах.

"Либо ему кто-то за спиной что-то говорит, либо он сам. Может, был искренним, чтобы действительно извиниться за то, что сделал. Ведь он же нарушил правила на пешеходном переходе и даже не подошел к пострадавшей. Его продюсер заявляет, что он подошел к ней, но это полная ложь!" – сообщил сын Смирновой.

Он уверяет, что не намерен требовать денег с Буйнова – если певец решит заплатить, то пусть так и будет. В остальном они намерены полагаться на решение суда.

Ранее представитель Буйнова заявил, что пострадавшая в ДТП пытается нажиться на случившемся.

Источник: Московский комсомолец
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