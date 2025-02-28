Представитель Буйнова накинулся с обвинениями на пострадавшую в ДТП

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Концертный директор Буйнова Александр Пуговкин утверждает, что пострадавшая в ДТП с артистом, вероятно, по совету других людей, сейчас пытается монетизировать ситуацию с аварией. Он утверждает, что женщина "откровенно лжет", когда рассказывает о произошедшем.
Так Пуговкин прокомментировал новость о том, что певец не связывался с пострадавшей и не предлагал помощь, однако после возмущений позвонил ей и пытался "замять дело".
"Я абсолютно убежден в том, что она прекрасная женщина, которая пострадала в дорожно-транспортно происшествии, но сейчас, видимо, чужимы словами пытается эту ситуацию в самом плохом смысле слова монетизировать", – накинулся он с обвинениями на женщину.
Ранее пострадавшая рассказывала, что Буйнов был за рулем в момент аварии. Когда артист сбил ее, то еще некоторое время сидел в машине и не оказывал ей никакой помощи. После этого окружающие начали возмущаться из-за его поведения – по словам женщины, знаменитость даже хотел скрыться с места ДТП, но понял, что все успели зафиксировать на камеру.
Известно, что пострадавшая является пенсионеркой. Врачи диагностировали у нее разрыв связок.
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