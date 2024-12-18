Буйнов разбил голову из-за лечения рака

Звезде приходится нелегко

Александр Буйнов, 74-летний кумир миллионов, продолжает непримиримое противостояние с онкологическим недугом, который обострился после временной отмены специальной терапии. По данным источников, в прошлом году лечение было приостановлено из-за серьезных побочных эффектов, вызванных приемом препарата. Среди них у артиста наблюдались потеря сознания и головокружения, что привело к опасному инциденту.

В 2023 году, находясь на особой гормональной терапии, певец потерял сознание во время езды на велосипеде. В результате падения он сломал лобную кость и получил черепно-мозговую травму. После этого медики приняли решение временно отказаться от использования препарата, чтобы избежать дальнейших осложнений. Однако такое решение, по данным источников, привело к активному развитию недуга, что потребовало возобновления лечения.

Любимец публики уже несколько лет принимает дорогущее лекарство, цена за одну пачку составляет около 150 тысяч рублей. Медикамент предоставляется ему бесплатно в рамках льготной госпрограммы. Несмотря на все трудности, артист продолжает лечение и сохраняет активный образ жизни.

Поклонники звезды выражают поддержку и надеются на его выздоровление. Популярный исполнитель, известный своим оптимизмом, ранее говорил, что намерен бороться за здоровье и не сдаваться перед трудностями. Даже присвоение предсмертного статуса не сломило звезду.