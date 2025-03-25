17-летняя дочь Даны Борисовой похвасталась результатами ринопластики

17-летняя дочь Даны Борисовой похвасталась результатами ринопластики
Дана Борисова. Фото: соцсети
Девочка была недовольна своей внешностью

17-летняя Полина Аксенова, звездная наследница теледивы Даны Борисовой, поделилась с подписчиками итогами недавней пластической операции. Девушка решилась на преобразование носа и теперь демонстрирует результаты – изменения во внешности заметны, а сама пациентка утверждает, что результатом она полностью довольна.

Перед операцией девушка вместе со звездной родительницей побывала на приеме у хирурга. Врач провел цифровое моделирование и показал, как будет выглядеть носик красотки после вмешательства. Девушка осталась довольна тем, что увидела, и приняла окончательное решение – ложиться под нож. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Операция прошла успешно. Специалист постарался сделать все максимально аккуратно и сохранить естественные черты лица, что особенно важно в таком юном возрасте. Уже спустя короткое время после хирургических манипуляций подросток вернулась в соцсети и поделилась обновленным внешним видом. Судя по ее настроению, изменения принесли ей уверенность в себе.

Фото: соцсети

К слову, ранее Борисова рассказала о тайном романе.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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