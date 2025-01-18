Дана Борисова рассказала о тайном романе

Девушка в восторге от нового возлюбленного

Теледива Дана Борисова поделилась подробностями тайного романа, который, по ее словам, наконец-то принес позитив в личную жизнь. После множества неудач на любовном фронте она, наконец, нашла человека, с которым чувствует себя комфортно и свободно.

Избранник Борисовой – человек, который часто бывает в Москве по делам и всегда находит время для встреч с ней. Телеведущая отметила, что партнер радует ее щедрыми подарками и финансовой поддержкой. Она призналась, что такие отношения ей кажутся идеальными, поскольку взамен он требует только женское внимание.

Девушка отметила, что впервые чувствует себя полностью раскрепощенной в отношениях и не переживает о будущем. Она добавила, что такой подход могут назвать меркантильным, но большого греха в этом она не видит. Знаменитость уверена, что честность в таких вопросах – залог гармоничных отношений.