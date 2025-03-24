Михаила Ефремова решили выпустить на свободу по УДО

Михаил Ефремов выходит на свободу – суд принял решение
Михаил Ефремов. Кадр: YouTube
Артист несколько лет просидел в заключении

Популярный российский артист Михаил Ефремов выходит на свободу – знаменитость отпустили по УДО. Такое решение принял Алексеевский районный суд Белгородской области.

Напомним, летом 2020 года артист, находясь за рулем в состоянии опьянения, стал виновником смертельной аварии в центре российской столицы. Его внедорожник столкнулся с другим авто, водитель которого, 57-летний Михаил Захаров, скончался. В сентябре того же года Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы. Он отбывал срок в колонии №4 в городе Алексеевка.

Находясь в заключении, актер не раз обращался с просьбами о смягчении наказания, утверждая, что его жизнь разрушена и он сильно болеет. За это время он получил в наследство от дяди-концертмейстера две квартиры в Москве общей стоимостью около 80 миллионов рублей. Одну из них он пообещал передать семье, ухаживавшей за его родственником почти два десятилетия.

Ефремов неоднократно нарушал режим – при нем находили мобильный телефон, из-за чего ситуация усугублялась. Также он заявлял, что хочет отправиться добровольцем на СВО. Незадолго до последнего заседания артист пообещал "устроить движуху" после выхода, что стало поводом для проверки в колонии. Но, не смотря на все это, артист снова окажется на свободе.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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