Адвокат Жорин напомнил о крылатой фразе Пашаева после дела Ефремова

Звездный адвокат напомнил о крылатой фразе Пашаева после дела Ефремова
Эльман Пашаев. Фото: АГН "Москва"
Проблемы с законом у правозащитника у многих не вызвали удивления

Задержание Эльмана Пашаева стало одной из самых громких новостей за последнее время. Бывший адвокат Ефремова попался на подозрении в мошенничестве, которое он провернул с семейством Блиновских, пообещав освобождение.

Случившееся комментируют его коллеги по адвокатской деятельности, но крайне сдержанно – придерживаются профессиональной этики. Александр Добровинский отметил, что сложил свое мнение о Пашаеве еще при первой встрече и до сих пор его не поменял, а звездный правозащитник Сергей Жорин напомнил о примечательной фразе подозреваемого, которая уже стала крылатой.

"После дела Ефремова Пашаев сказал, что своей работой он доволен, но, к сожалению, она не дала результата... То, что с ним произошло сейчас, меня почему-то не удивило", – заявил он.

По словам адвоката, комментировать профессиональную деятельность коллеги он не будет и напомнил, что лицо считается невиновным до момента, пока суд не установил обратное.

Источник: News.ru

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