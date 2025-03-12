Могила Стриженова оказалась заброшена спустя месяц после похорон

Могила Стриженова оказалась заброшена спустя месяц после похорон
Кадр видео "Звезда"
На траурном месте разбросаны вазы и гниют цветы

Спустя более чем месяц с момента похорон народного артиста Олега Стриженова его могила на Троекуровском кладбище пришла в состояние упадка – с 9 февраля, судя по всему, никто не приходил на траурное место, чтобы навести там порядок и почтить его память. Об этом сообщает "Абзац".

На фото, опубликованном в СМИ, можно увидеть старые венки, цветы на которых почернели спустя месяц после церемонии. Букеты от родственников, поклонников, коллег и друзей до сих пор лежат на надгробном холме почти полностью сгнившие. Вазы, в которых стояли пышные белые розы, разбросаны по округе.

Известно, что семья очень трепетно относилась к Олегу Стриженову. Сын артиста не смог сдержать эмоций во время похорон, расплакавшись перед журналистами. Родные купили ему гроб за полмиллиона рублей, чтобы знаменитость ушел в последний путь достойно. Поэтому маловероятно, что родственники могли забыть о месте захоронения артиста.

Вероятнее всего, могилу Стриженова приведут в порядок совсем скоро – к 40-дневной годовщине его смерти, которая ожидается на следующей неделе.

Известно, что после кончины актера его вдова стала чувствовать себя значительно хуже. Сиделки рассказали, что сперва она перестала есть и спать, и только благодаря вниманию и поддержке родных начала постепенно возвращаться к прежнему состоянию.

Источник: Абзац

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