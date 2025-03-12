Могила Стриженова оказалась заброшена спустя месяц после похорон

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Спустя более чем месяц с момента похорон народного артиста Олега Стриженова его могила на Троекуровском кладбище пришла в состояние упадка – с 9 февраля, судя по всему, никто не приходил на траурное место, чтобы навести там порядок и почтить его память. Об этом сообщает "Абзац".
На фото, опубликованном в СМИ, можно увидеть старые венки, цветы на которых почернели спустя месяц после церемонии. Букеты от родственников, поклонников, коллег и друзей до сих пор лежат на надгробном холме почти полностью сгнившие. Вазы, в которых стояли пышные белые розы, разбросаны по округе.
Известно, что семья очень трепетно относилась к Олегу Стриженову. Сын артиста не смог сдержать эмоций во время похорон, расплакавшись перед журналистами. Родные купили ему гроб за полмиллиона рублей, чтобы знаменитость ушел в последний путь достойно. Поэтому маловероятно, что родственники могли забыть о месте захоронения артиста.
Вероятнее всего, могилу Стриженова приведут в порядок совсем скоро – к 40-дневной годовщине его смерти, которая ожидается на следующей неделе.
Известно, что после кончины актера его вдова стала чувствовать себя значительно хуже. Сиделки рассказали, что сперва она перестала есть и спать, и только благодаря вниманию и поддержке родных начала постепенно возвращаться к прежнему состоянию.
Незалежная оказалась в безвыходной ситуации