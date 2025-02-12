Шикарный гроб для Олега Стриженова стоил около полумиллиона рублей

Шикарный гроб для Олега Стриженова стоил около полумиллиона рублей
Фото: Утро.ру
На Троекуровском кладбище Москвы похоронили Олега Стриженова. А несколькими часами ранее состоялся чин церковного отпевания знаменитого актера. Корреспондент "Утро.ру" проводил прославленного актера в последний путь.

Согласно воле покойного, прощание прошло по церковному обряду, без гражданской панихиды в театре или Доме актера. Ведь как считал само Олег Стриженов, сцена нужна для того, чтобы на ней играть, а не лежать после смерти. Поэтому и не хотел речей и пафоса.

"Семья по его настоянию и просьбе провожала его в таком религиозном ключе, – пояснил сын артиста Александр Стриженов. – Мы успели все сделать – в реанимации ЦКБ его соборовали, причащали и исповедовали. И всею ночь перед похоронами мы провели в храме".

Фото: Утро.ру

На панихиде присутствовали сын Александр, невестка Екатерина. внучки Анастасия Грищенко и Александра Стриженова. Не было только вдовы покойного Лионеллы Стриженовой. "Ей тяжело в силу возраста (в марте исполнится 87 лет – Прим. ред.), – пояснил Александр Стриженов. – Но ночью она была с нами в храме и прощалась с ним – у них брак венчанный".

Фото: Утро.ру

Собравшиеся обратили внимание на красивый темный гроб Олега Стриженова. Каркас его изготовлен из цельного массива дуба, а внутренняя отделка выполнена из бархата и шелка. В изделии используется качественная дорогая фурнитура и запатентованная система замков. "Его крепления подогнаны с идеальной точностью, вследствие чего внутрь не попадает разрушительная влага или земля" – говорится на сайте производителя.

А стоит эта элитная домовина около полумиллиона рублей. "У меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя!" – как говорил мастер гробовых дел Безенчук в романе Ильфа и Петрова "12 стульев".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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