Стриженов разрыдался во время похорон отца

Стриженов разрыдался во время похорон отца
Кадр видео "Звезда"
Артист рассказал о последней просьбе родителя

В минувшие выходные скончался народный артист СССР Олег Стриженов. Кончина 95-летнего актера произошла из-за возраста и последствий перенесенного ишемического инсульта. 12 февраля в Москве прошли его похороны, на которые пришли коллеги и родственники знаменитости.

Сын Стриженова Александр очень тяжело перенес потерю родителя. Во время прощания с отцом он был убит горем, иногда срывался на слезы. При общении с журналистами режиссер рассказал, что долгое время пытался всеми силами оттягивать кончину Олега Александровича. Незадолго до случившегося он приходил навещать его вместе с дочерьми, после чего артист заснул.

"Его помощница говорит, что проснулся, позвал и говорит: "Анечка, открой, пожалуйста, дверь. Она говорит: "Олег Александрович, а дверь в спальню открыта". Он отвечает: "Нет, открой входную. Мама придет". Ну вот, пришла мама и забрала", – сказал Стриженов и разрыдался.

Мать Олега Стриженова скончалась, когда артисту было 42 года. Чуть позже, через семь лет, он похоронил и отца.

Родственники покойного рассказали, что гражданскую панихиду не стали проводить, поскольку от нее отказался сам актер – он не желал публичности в этот день. По его мнению, сцена нужна для того, чтобы на ней играть, а не лежать после смерти. После отпевания его похоронили на Троекуровском кладбище.

Источник: Жизнь

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