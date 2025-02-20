Перестала спать и есть: вдове стало хуже после смерти Стриженова

Перестала спать и есть: вдове стало хуже после смерти Стриженова
Фото: Утро.ру
Сын и невестка очень поддерживают родительницу после трагедии

Кончина Олега Стриженова стала большим эмоциональным потрясением для его родственников – несмотря на преклонный возраст, члены семьи не были готовы проститься с легендарным актером. Его сын Александр не справился с эмоциями и разрыдался прямо во время интервью журналистам, а вдова артиста Лионелла и вовсе перестала есть после случившегося.

Источники говорят, что на церемонию прощания она пришла раньше всех – не хотела, чтобы ее видели в старости. В первые дни после кончины супруга знаменитость была в большом потрясении. В течение всех долгих лет брака они не переставали любить друг друга, поддерживать и не расставались.

"В первые дни после ухода Олега Александровича Лина много плакала, трое суток не спала, от еды отказывалась. Пришли Катя с Сашей, убедили ее, что надо есть", – поделились помощницы. 

Сейчас дети Стриженовой регулярно навещают ее, чтобы не давать чувствовать себя одинокой. Благодаря их поддержке ей стало гораздо лучше, чем было в первые дни после смерти мужа. 

Сиделки говорят, что даже в свои 95 лет Олег Стриженов отличался здравым умом, хорошим чувством юмора. Он до последнего все помнил и следил за порядком, а также придерживался режима питания, чтобы не поправиться. Ему стало плохо в один момент, инсульт случился уже в больнице. В итоге он и привел к летальному исходу.

Источник: Комсомольская правда
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