"Это дно": Галкин* устроил провокацию за границей

Поведение артиста раскритиковали в Сети

Юморист Максим Галкин* во время своего концерта в Варшаве публично со сцены заявил о поддержке Украины. В качестве подтверждения своих слов он исполнил песню "Цей сон" на украинском языке и признался, что занимается изучением мовы.

На кадрах, появившихся в Сети, Галкин* радостно поет композицию с букетом цветов, от счастья пританцовывая в такт. Его поддерживают зрители громкими и довольными аплодисментами.

В комментариях под роликом появилось множество комментариев по поводу увиденного. Одни пользователи благодарят артиста, что он при каждом удобном случае высказывает свою политическую позицию. Другие, напротив, критикуют его за сомнительное поведение.

"Ты посмотри, как еврей быстро стал украинцем",

"Все, это уже дно. Поет он, а стыдно мне", – пишут под публикацией.

В последнее время Максим Галкин* стал чаще делать провокационные заявления на тему политики. Например, недавно он поддержал украинского президента после его скандального визита в Белый дом, а также высмеял Трампа на своем концерте в Лондоне. Об этом рассказали зрители, которые видели его выступление.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ