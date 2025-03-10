Россияне накинулись на Анну Asti из-за украинского паспорта

Недавний концерт знаменитости в Сургуте завершился скандалом

Жители ХМАО, куда недавно приезжала Анна Asti со своим представлением, остались не в восторге от визита знаменитости в регион. Недовольство россиян она вызвала не сколько своей творческой деятельностью, сколько сохранившимся связями с Украиной.

Как известно, Анна Дзюба (настоящее имя певицы – прим. редакции) родилась в Черкассах. После начала карьеры в России она долгое время отказывалась сменить украинский паспорт, опасаясь, что после не сможет поехать на Украину и повидать родственников. Иметь двойное гражданство она также не могла. Только в конце 2023 года артистка поняла, что ей нужно получить документ России и окончательно закрепить себя в этой стране.

Однако нерешительность Asti до сих пор вызывает у россиян недовольство. Югорчане после прошедшего представления буквально накинулись на певицу из-за ситуации вокруг ее украинского паспорта.

"Наше население добровольно платят за все ее кривляния на сцене при том, что в стране такая ситуация. Какие-то двойные стандарты, вам не кажется?" – возмущаются люди.

Некоторые зрители признались, что вовсе покинули концерт Анны не только из-за общественного недовольства, но и проблем с техническим сопровождением. По их словам, слушать громкие басы музыки было невозможно физически, из-за чего досмотреть ее выступление до конца не получилось.

Ранее на представлении Анны Asti в Самаре случился скандал из-за проблем с билетами.