Анна Асти уехала из России после новости о разводе с мужем

Счастливую певицу заметили в окружении двух мужчин

Певица Анна Асти вскоре после новости о разводе с супругом Станиславом Юркиным уехала из России. Знаменитость отправилась на Сейшелы, где весело проводила время в компании друзей на вилле Виктории Шеляговой. Кадры, как исполнительница "По барам" весело танцует в окружении ресторанных музыкантов, появились в Сети.

Сообщается, что во время отдыха на Сейшелах Анна выглядела радостной и счастливой, несмотря на скандал вокруг ее возможного развода. Поклонники певицы обратили внимание, что не так давно она удалила все свадебные фотографии со своей страницы в соцсетях и отписалась от мужа. И на фоне инцидента со слитыми интимными видео, люди предположили – брак звезды потерпел крах.

При этом сплетники утверждают, что в этот момент ее супруг отдыхал на Бали в компании неизвестной спутницы. Подтверждения информации нет.

Представители артистки, как сообщает женский журнал "Клео.ру", информацию о разводе Анны Асти опровергают. Они заявляют, что личные фото исчезли с ее страницы, поскольку знаменитость хочет делать в соцсетях публикации только о своей профессиональной деятельности. Журналистов же попросили воздержаться от публикации непроверенной информации.