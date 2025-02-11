Анна Асти уехала из России после новости о разводе с мужем

Анна Асти уехала из России после новости о разводе с мужем
Фото: соцсети
Счастливую певицу заметили в окружении двух мужчин

Певица Анна Асти вскоре после новости о разводе с супругом Станиславом Юркиным уехала из России. Знаменитость отправилась на Сейшелы, где весело проводила время в компании друзей на вилле Виктории Шеляговой. Кадры, как исполнительница "По барам" весело танцует в окружении ресторанных музыкантов, появились в Сети.

Сообщается, что во время отдыха на Сейшелах Анна выглядела радостной и счастливой, несмотря на скандал вокруг ее возможного развода. Поклонники певицы обратили внимание, что не так давно она удалила все свадебные фотографии со своей страницы в соцсетях и отписалась от мужа. И на фоне инцидента со слитыми интимными видео, люди предположили – брак звезды потерпел крах.

Фото: соцсети

При этом сплетники утверждают, что в этот момент ее супруг отдыхал на Бали в компании неизвестной спутницы. Подтверждения информации нет.

Представители артистки, как сообщает женский журнал "Клео.ру", информацию о разводе Анны Асти опровергают. Они заявляют, что личные фото исчезли с ее страницы, поскольку знаменитость хочет делать в соцсетях публикации только о своей профессиональной деятельности. Журналистов же попросили воздержаться от публикации непроверенной информации.

Источник: соцсети

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