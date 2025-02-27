Брежнева запела на английском языке после выпуска треков на украинском

Украинский в прошлом: плюнувшая в Россию Брежнева приняла неожиданное решение
Вера Брежнева. Фото: соцсети
Женщина всеми силами старается зарабатывать

Некогда любимая в нашей стране исполнительница Вера Брежнева поделилась отрывком своего нового трека, но вместо ожидаемой украиноязычной композиции представила песню на английском. Это стало неожиданностью для многих ее подписчиков.

После известных событий зимы 2022 года экс-солистка "ВИА Гра" отказалась от русскоязычной аудитории и начала выпускать музыку для украинского рынка под новым именем Vira. Однако повторить прежний успех ей не удалось – новые песни не получили широкого признания, и на концертах артистка по-прежнему исполняет старые хиты.

Судя по всему, теперь звезда решила попробовать себя на международной сцене. Певица привыкла к солидным заработкам и сейчас делает все для того, чтобы найти новые источники дохода. В личном блоге она опубликовала фрагмент новой англоязычной композиции, вызвав разную реакцию у слушателей.

Некоторые подписчики поддержали ее эксперимент, отметив, что она не боится искать новые пути. Однако большая часть аудитории осталась недовольна, посчитав, что в песне не хватает искренности и яркой эмоции. Повторить успех, который был в России, блондинке уже вряд ли удастся.

К слову, ранее Брежнева поделилась откровенным кадром в смелом наряде. Певица развлекла публику пикантным фото.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Состояние здоровья Трампа вызвало опасение из-за одной подозрительной детали

В Белом доме уже выступили с объяснениями по поводу состояния президента

Массированная атака ВСУ: боевики напали на четыре российских региона

Киев продолжает наращивать агрессию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей