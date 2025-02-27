Брежнева запела на английском языке после выпуска треков на украинском

Женщина всеми силами старается зарабатывать

Некогда любимая в нашей стране исполнительница Вера Брежнева поделилась отрывком своего нового трека, но вместо ожидаемой украиноязычной композиции представила песню на английском. Это стало неожиданностью для многих ее подписчиков.

После известных событий зимы 2022 года экс-солистка "ВИА Гра" отказалась от русскоязычной аудитории и начала выпускать музыку для украинского рынка под новым именем Vira. Однако повторить прежний успех ей не удалось – новые песни не получили широкого признания, и на концертах артистка по-прежнему исполняет старые хиты.

Судя по всему, теперь звезда решила попробовать себя на международной сцене. Певица привыкла к солидным заработкам и сейчас делает все для того, чтобы найти новые источники дохода. В личном блоге она опубликовала фрагмент новой англоязычной композиции, вызвав разную реакцию у слушателей.

Некоторые подписчики поддержали ее эксперимент, отметив, что она не боится искать новые пути. Однако большая часть аудитории осталась недовольна, посчитав, что в песне не хватает искренности и яркой эмоции. Повторить успех, который был в России, блондинке уже вряд ли удастся.

К слову, ранее Брежнева поделилась откровенным кадром в смелом наряде. Певица развлекла публику пикантным фото.