Грудь Брежневой выпала из тугого корсета – откровенное фото

Певица развлекла публику пикантным кадром

Некогда любимая в нашей стране исполнительница Вера Брежнева поделилась откровенным кадром, который вызвал оживленную реакцию у поклонников. На фото 42-летняя артистка позирует в черном бархатном корсете с золотой вышивкой.

Наряд выгодно подчеркнул фигуру знаменитости. Тугой корсет так сильно сжал звездную грудь, что она буквально выскочила наружу. Разумеется, это обстоятельство порадовало поклонников, многие из которых любят подобный горячий контент.

Образ блондинки дополнило элегантное ожерелье, а волосы были уложены в красивые локоны. Артистка сделала профессиональный вечерний макияж и в целом выглядит отлично.

В комментариях звезду засыпали комплиментами. Яркая фотография была сделана в Париже. После того, как Брежнева порвала с российской аудиторией, она очень много времени проводит за границей, в основном гастролирует по европейским городам.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография Кристины Асмус. Необычный кадр вызвал взрыв хохота в интернет-пространстве.