Брежнева назвала "Тату" своей любимой группой в России

Сбежавшая за границу Брежнева сделала неожиданное признание о России
Вера Брежнева. Фото: соцсети
Артистка рассказала о своих чувствах

Украинская певица Вера Брежнева, которая почти три года назад перебралась за границу, дала новое интервью. В нем она сделала неожиданное признание о России и русской культуре.

Артистка утверждает, что, несмотря на разрыв своих связей со страной, она до сих пор любит слушать песни на русском языке – в ее плейлисте таких очень много. Особенную любовь она испытывает к российской группе "Тату" и их старым альбомам "200 километров по встречной", "Я сошла с ума", "Робот". По ее словам, даже спустя 20 лет после выхода они остаются актуальными.

"Это на самом деле круто, передаю привет, всем создателям группы "Тату"", – заявила Вера.

После своего отъезда за границу Брежнева рассталась с известным продюсером Константином Меладзе, благодаря которому стала популярной в России. Теперь она старается развивать карьеру без его участия, хотя певице удалось договориться с бывшем мужем о правах на старые композиции – исполнять их на концертах он не запрещает.

По слухам, сейчас бывшая солистка "ВИА Гры" снова состоит в отношениях, однако имя избранника она держит в секрете. Поговаривают, что мужчина также богат, как и все ее бывшие возлюбленные.

Ранее сообщалось, что Меладзе публично обратился к Брежневой после развода.

Источник: YouTube
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