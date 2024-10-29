Оставшаяся без заработков Брежнева стала проводницей в поезде

Оставшаяся без заработков Брежнева стала проводницей в поезде
Вера Брежнева. Фото: соцсети
Знаменитости предложили подработку

Певица Вера Брежнева после отъезда из России столкнулась с черной полосой в жизни. Сперва она лишилась своих российских заработков, после осталась без мужа, а затем ее новый альбом без сотрудничества с Константином Меладзе не добился большого успеха у публики. После этого зрителей на ее концертах и предложений выступить на корпоративах сильно поубавилось.

Недавно стало известно, что оставшаяся без солидных заработков за границей Брежва стала проводницей в поезде "Киев – Жмеринка". Она начала разносить людям чай, проверять билеты и менять постельное белье. Оказалось, что на это артистка согласилась после предложения "Украинских железных дорог" к профессиональному празднику и лишь на один день. Сколько ей заплатили за это – не разглашается.

"Хочу поздравить всех железнодорожников, пожелать легкой дороги и сказать, что наши железнодорожники лучшие", – написала Вера в соцсетях.

Ранее в интервью знаменитость признавалась, что если бы не карьера в "ВИА Гре", то стала бы проводницей или стрелочницей. В молодости она училась в университете железнодорожного транспорта на экономическом факультете.

Как сообщало "Утро.ру", до этого Вера Брежнева выпустила новый клип, который вызвал неоднозначную реакцию у народа. В особенности он не понравился россиянам – они остались недовольны слишком откровенным содержанием ролика.

Источник: соцсети
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