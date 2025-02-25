Хабенский рассказал об отношении к уехавшим артистам

Знаменитость не стал критиковать своих бывших коллег

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский рассказал, как относится к артистам, которые уехали из страны три года назад. Он намекнул, что придерживается неоднозначного мнения по теме "убежантов" и их возвращения в назад в Россию.

Артист полагает, что к моменту, когда уехавшие знаменитости начнут приезжать обратно, понимание ситуации будет совершенно другое. По его мнению, многие из них принимали решение на основе сиюминутных эмоций, поскольку это особенность профессиональной деформации актеров.

"Как я вижу, очень многие оказались без работы по основной профессии. Потому что для них работа – это родной язык, родной зритель. Здесь, в России, а не где-то в другом месте", – сказал Хабенский.

При этом он отказался критиковать коллег, которые покинули страну на фоне политических событий.

Ранее певица Вика Цыганова призвала выгнать из России некоторых артистов, которые не хотят поддерживать родное государство в публичном пространстве. Знаменитость уверена, что сейчас пришло время настоящих русских артистов, а не эпатажных знаменитостей, которые развлекают народ своими неоднозначными выходками.