Стало известно о болезни второй жены Хабенского

Недуг является очень коварным

Константин Хабенский около 16 лет назад перенес страшную потерю – его первая жена Анастасия скончалась после продолжительной борьбы за жизнь, оставив его одного с сыном. Артист в недавнем интервью признался, что до сих пор не оправился до конца после трагедии, хоть и нашел в себе силы жить дальше и заниматься творчеством.

Спустя пять лет он женился во второй раз на актрисе Ольге Литвиновой. Супруги вместе до сих пор, они ростят дочь. Однако и со здоровьем второй жены появились серьезные проблемы.

Журналисты сообщили, что артистку недавно госпитализировали в одну из клиник с приступом остеоартрита. Болезнь довольно коварная, поскольку может приводить к болям, отекам и проблемам с передвижениям. В некоторых случаях пациенты даже теряют возможность самостоятельно ходить.

По данным источников, у Ольги недуг обнаружили на ранних стадиях, поэтому прогнозы хорошие – заболевание попробуют купировать и не дать развиться более серьезным последствиям.

При этом супруга Хабенского в беседе с журналистами опровергала сведения о своей болезни. Она утверждала, что в больницу не попадала и от остеоартрита не страдает. Артистка рассказала, что продолжает работать в театре, вопреки появившимся в СМИ новостям о своей персоне.