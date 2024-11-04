Хабенский признался, что спустя 16 лет не может забыть потерю супруги

На долю артиста выпало тяжелое испытание

Знаменитый российский артист Константин Хабенский поделился глубокими переживаниями из-за страшной трагедии, которая произошла много лет назад, но до сих пор тяжелым грузом лежит на его сердце.

Любимец публики признался, что даже спустя 16 лет после трагической потери своей первой жены, Анастасии Федосеевой, он не смог полностью смириться с утратой. В 2008 году возлюбленная знаменитости скончалась от опухоли головного мозга в возрасте всего 33 лет, оставив актера вдовцом и единственным опекуном их маленького наследника. На момент ее смерти актеру было 36 лет, и это событие стало для него тяжелым ударом, последствия которого он ощущает до сих пор.

После трагедии артист нашел силы направить свою боль в помощь другим. Он посвятил себя благотворительной деятельности, став инициатором создания фонда, который оказывает поддержку людям, столкнувшимся с новообразованиями в отделах головного и спинного мозга. Благодаря его усилиям и активной работе фонда, сотни людей, нуждающихся в лечении, получили помощь и возможность продолжать борьбу с болезнью.

Хабенский признается, что деятельность помогает ему справляться с утратой и сохранять память о супруге. Он считает, что возможность помогать другим является для него не только личной миссией, но и способом увековечить любовь и трепет, которые он испытывал к Анастасии.