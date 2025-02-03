"Уничтожила себя": Запашный высказался о Пугачевой

Артист уверена, что певица является предателем для родной страны

Певица Алла Пугачева совершила большую ошибку, уехав из России почти три года назад. Такое мнение выразил глава Большого Московского цирка Эдгар Запашный.

Артист уверен, что своим поступком знаменитость предала родную страну. Хотя именно здесь она получила свою славу, заработала большие деньги и любовь народа. Теперь же все это фактически оказалось растоптанным.

"Я думаю, что Алла Борисовна совершила большую ошибку. Она предала страну, которая ее любила. Она уничтожила себя как личность", – заявил Запашный.

Ранее артист уже высказывал аналогичное мнение об Алле Пугачевой. Он уверен, что если знаменитость снова вернется в России, то никто не будет встречать ее здесь с распростертыми объястиями. Знаменитость считает, что предательство со стороны Примадонны заключается в том, что он она слепо пошла за своим мужем, а не пыталась его переубедить и вразумить.