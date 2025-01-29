Россияне резко раскритиковали возможное возвращение Галкина* на родину

Люди крайне недовольны и не хотят прощать звездное семейство

Недавно в прессе появилась информация о возможном возвращении Максима Галкина* и Аллы Пугачевой в Россию. Это вызвало бурю недовольства среди пользователей социальных сетей, которые выразили сомнения, что народ готов простить певицу, особенно учитывая ее высказывания в адрес властей. Что уж уговорить о юмористе, который давно стоит на русофобской позиции.

Инсайдеры, близкие к светским кругам, сообщили, что российские власти не держат зла на экс-примадонну, несмотря на ее критические выпады. По их словам, многие поклонники звезды, занимающие высокие должности, будут рады ее возвращению.

Также сообщается, что и муж беглянки может вернуться в Россию, но для этого ему нужно принести публичные извинения за свои резкие высказывания в адрес правительства. В случае выполнения этого условия, с него готовы снять статус иностранного агента.

Это предложение вызвало среди пользователей интернета настоящий бунт. Некоторые называют идею абсурдной, заявляя, что возвращение тех, кто открыто поливал страну помоями, недопустимо. Другие сильно сомневаются, что предателей простят бойцы, находящиеся на фронте.

К слову, ранее Пугачева открыто поддержала опальную Хаматову.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации